Українські військові збили Су-35: як палає російський винищувач (оновлено)

Російський Су-35. / © Associated Press

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У суботу, 7 червня, українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, в результаті успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35”, - йдеться у повідомленні.

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Більше деталей українські військові не повідомили.

Дата публікації 12:04, 07.06.25 Кількість переглядів 37 ЗСУ збили Су-35: як палає російський винищувач

Нагадаємо, 1 червня українська Служба безпеки здійснила операцію “Павутина”. БпЛА уразили цілі на чотирьох аеродромах РФ “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”, що розташовані в тилу. Унаслідок ударів уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

За інформацією розвідки Естонії, бомбардувальники РФ Ту-95, які ушкодили під час атаки, були готові до ракетних ударів по Україні. Повністю знищено щонайменше сім далеких бомбардувальників, а пошкоджено - щонайменше два далеких бомбардувальники.

Тим часом атака РФ по Україні 6 червня, довела, що росіяни дійсно мають високі втрати у стратегічній авіації. Адже їм вдалося підняти лише 7 стратегічних бомбардувальників, які довелося максимально завантажити.

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