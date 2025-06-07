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- Війна
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Українські військові збили Су-35: як палає російський винищувач (оновлено)
Українські військові “мінуснули” російський літак на Курському напрямку.
У суботу, 7 червня, українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, в результаті успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35”, - йдеться у повідомленні.
Більше деталей українські військові не повідомили.
Нагадаємо, 1 червня українська Служба безпеки здійснила операцію “Павутина”. БпЛА уразили цілі на чотирьох аеродромах РФ “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”, що розташовані в тилу. Унаслідок ударів уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.
За інформацією розвідки Естонії, бомбардувальники РФ Ту-95, які ушкодили під час атаки, були готові до ракетних ударів по Україні. Повністю знищено щонайменше сім далеких бомбардувальників, а пошкоджено - щонайменше два далеких бомбардувальники.
Тим часом атака РФ по Україні 6 червня, довела, що росіяни дійсно мають високі втрати у стратегічній авіації. Адже їм вдалося підняти лише 7 стратегічних бомбардувальників, які довелося максимально завантажити.