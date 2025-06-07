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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Операція "Павутина": Ігнат оцінив загрозу нових ракетних ударів

Українська операція "Павутина" стала серйозним ударом для стратегічної авіації росіян.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ракетний удар.

Ракетний удар. / © Associated Press

Незважаючи на ушкодження російських стратегічних літаків під час спецоперації "Павутина", у ворога залишаються можливості для ракетних ударів по Україні.

Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ураження певної кількості літаків - це серйозний удар по ворогу. Але можливості завдавати ударів крилатими ракетами типу Х-101 і іншими, які може нести стратегічна авіація, залишаються", - сказав Ігнат.

За його словами, ракетний обстріл України вночі проти 6 червня є доказом того, що у росіян все ще є літаки та ракети. Отже, загроза ударів залишається.

"Але зменшено серйозно потенціал. Це дуже серйозні та приємні для нас новини", - додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, росіяни у намаганні помститися за операцію СБУ «Павутина» здійснили масовану атаку по Україні 6 червня. Втім, цей обстріл показав, що РФ дійсно має високі втрати у стратегічній авіації. Адже їм вдалося підняти лише 7 бомбардувальників, які довелося максимально завантажити.

Західні військові експерти наголошують, що український удар припав по одній із найвразливіших точок Росії - стратегічній авіації, яка мала відігравати роль у ядерному стримуванні. Москві знадобиться щонайменше кілька років, щоб компенсувати втрати бойових літаків.

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