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Категория
Война
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Операция "Паутина": Игнат оценил угрозу новых ракетных ударов

Украинская операция "Паутина" явилась серьезным ударом для стратегической авиации россиян.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ракетный удар.

Ракетный удар. / © Associated Press

Несмотря на повреждения российских стратегических самолетов в ходе спецоперации "Паутина", у врага остаются возможности для ракетных ударов по Украине.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Поражение определенного количества самолетов – это серьезный удар по врагу. Но возможности наносить удары крылатыми ракетами типа Х-101 и другими, которые может нести стратегическая авиация, остаются", – сказал Игнат.

По его словам, ракетные обстрелы Украины ночью против 6 июня являются доказательством того, что у россиян все еще есть самолеты и ракеты. Следовательно, угроза ударов остается.

"Но уменьшен серьезный потенциал. Это очень серьезные и приятные для нас новости", - добавил спикер Воздушных сил.

Напомним, россияне в попытке отомстить за операцию СБУ «Паутина» совершили массированную атаку по Украине 6 июня. Впрочем, эти обстрелы показали, что РФ действительно имеет высокие потери в стратегической авиации. Ведь им удалось поднять только 7 бомбардировщиков, которые пришлось максимально скачать.

Западные военные эксперты отмечают, что украинский удар пришелся по одной из самых уязвимых точек России - стратегической авиации, которая должна играть роль в ядерном сдерживании. Москве понадобится не менее нескольких лет, чтобы компенсировать потери боевых самолетов.

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