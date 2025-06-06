Последствия операции "Паутина": сможет ли РФ быстро восстановить уничтоженные самолеты - Reuters

Российские самолеты. / © Associated Press

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России понадобится не менее нескольких лет, чтобы компенсировать потери боевых самолетов, уничтоженных в результате украинских атак в минувшие выходные. Об этом сообщают западные военные эксперты, отмечая: удар пришелся по одной из самых уязвимых точек — стратегической авиации, которая должна играть роль в ядерном сдерживании.

Об этом пишет Reuters.

Спутниковые снимки военных баз в Сибири и на Крайнем Севере демонстрируют масштабные разрушения: несколько бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 полностью сгорели, хотя официальные оценки потерь существенно отличаются.

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В Москве же официально отрицают потери, а ведущие российские военные блогеры обвиняют командование в халатности и признают потерю по меньшей мере десятка машин.

Атака стала кульминацией операции "Паутина", подготовка к которой длилась более полутора лет. По словам источников, беспилотники были незаметно доставлены на грузовиках, после чего взлетели прямо с кузовов и нанесли точечные удары по вражеским аэродромам.

Хотя удар не повлиял на ядерный арсенал России в целом, поскольку стратегические силы базируются в основном на ракетах наземного и морского базирования, потеря авиационного компонента стала болезненной. Эти самолеты активно использовались для запуска ракет по Украине, а также участвовали в демонстрационных полётах над Арктикой, Атлантикой и Тихим океаном.

Аналитик британского RUSI Джастин Бронк подсчитал: Россия уже потеряла более 10% своего парка бомбардировщиков Bear-H и Backfire. Перед началом полномасштабного вторжения РФ было около 60 единиц каждого типа и еще 20 стратегических Ту-160 Blackjack.

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"Это существенно ударит по ключевым силам, которые и так работают на грани ресурса", - заявил Бронк.

Минобороны РФ не ответило на запрос журналистов о последствиях ударов.

"Время работает против них": удары по авиабазам обнажили слабость российской оборонной промышленности

После массированной атаки украинских беспилотников на стратегические авиабазы России Кремль оказался еще перед одной проблемой — нехватка времени и ресурсов для восстановления утраченных самолетов. Как отмечают западные эксперты, даже частичная компенсация потерь может растянуться на годы и не факт, что она вообще будет реализована.

Ставшие мишенью удара бомбардировщики Ту-95МС (Bear H) и Ту-22М3 (Backfire) являются наследием советской авиации, а их серийное производство давно остановлено. По словам Дугласа Барри из Международного института стратегических исследований в Лондоне, у России, вероятно, нет на складах достаточного количества готовых планеров, а строительство новых машин такого типа в условиях военного времени выглядит маловероятным.

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Западные санкции еще больше усугубляют ситуацию: импорт ключевых технологических компонентов, таких как микропроцессоры для авионики, почти остановлен. Хотя Россия пытается искать обходные пути, восстановление полноценного производства высокотехнологичного оружия вызов даже для него.

На этом фоне Москва делает ставку на модернизацию тяжелых бомбардировщиков Ту-160 Blackjack. В прошлом году Путин лично продемонстрировал готовность нового борта, совершив полчасовой полет. Но даже эти образцы производятся слишком медленно — по оценкам российских источников, всего по четыре единицы в год.

Что же касается долгожданного проекта следующего поколения – ПАК ТА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации), то ситуация выглядит еще хуже. Контракт на разработку был подписан еще в 2013 году, однако, первые государственные испытания запланированы только на следующий год. Серийное производство – по оптимистическим прогнозам – не ранее 2027-го.

"Даже если Кремль попытается ускорить работу над ПАК И, у него банально нет для этого возможностей", - говорит Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых. Задержки в проекте новой ракеты "Сармат" и нехватка материалов в военной промышленности только усиливают скепсис.

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Авиационный аналитик Джастин Бронк из RUSI заключает: "В ближайшие пять лет реализовать ПАК и почти нереально. Санкции, дефицит бюджета и ограничения в технологиях отбрасывают Россию обратно".