"Месть" от России: Жданов рассказал, когда ждать ракетного удара от армии РФ

Олег Жданов, Владимир Путин / © ТСН.ua

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Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию под кодовым названием «Паутина» по уничтожению российской стратегической авиации. Дроны-камикадзе поразили более 40 самолетов на четырех аэродромах, среди которых разведывательный самолет-наводчик А-50 и бомбардировщики Ту-95 и Ту-22 М3.

Ждать ли от России ответа на нашу спецоперацию, есть ли чем атаковать врагу и сколько времени ему понадобится на восстановление — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Когда Россия может нанести удар

Украина вывела из строя практически треть стратегической авиации России, объясняет Олег Жданов.

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«Это огромный плюс. Я не скажу, что на 100% уничтожили, но из строя вывели. Сегодняшний день (2 июня) очень показателен. У нас все воздушные тревоги касаются баллистической опасности. Мы поразили самую боевую часть, самую технически исправную часть стратегической авиации Российской Федерации. Аэродром «Оленья», откуда постоянно взлетали стратегические самолеты для нанесения ракетных ударов», — говорит эксперт.

По его словам, если бы сегодня самолеты на аэродроме «Оленья» были работоспособны, то враг бы уже нанес ответный удар. По мнению Олега Жданова, «месть» от РФ возможна не раньше, чем через одну-две недели.

«Поверьте, сегодня мы бы уже здесь все сидели бы по укрытиям, и наше ПВО отражало бы массированный ракетно-шахедный удар. А так это была самая технически исправная часть стратегической авиации. Я думаю, что если мы увидим ответный удар, то это будет не раньше одной или двух недель. Пока они обследуют самолеты, которые пригодны к техническому использованию, пока они их соберут на одной базе, пока они приведут их в порядок в плане технического обслуживания и подготовки — только тогда мы можем с вами увидеть, как они там говорят, "месть», — говорит Олег Жданов.

Может ли РФ «отомстить» «Орешником» или ядерным оружием

Олег Жданов отметил, что от российских пропагандистов уже раздаются призывы о применении тактического ядерного оружия против Украины. Впрочем, по его мнению, РФ не решится на это.

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“Раздаются призывы, некоторые Z-патриоты говорят, что нужно ударить тактическим ядерным оружием по мостам в Киеве. Я думаю, что вопрос ядерного оружия не стоит на повестке дня. Потому что там и Китай будет категорически против и США. И для России попытка ее применить может быть последней попыткой вообще в этой войне», – говорит Олег Ждановю.

В то же время «Орешник», которым любит пугать Путин, вероятно, выведен из строя, считает эксперт.

“Там огромные проблемы в плане его работоспособности. Есть информация, она официально не подтверждена, что было несколько попыток запуска. „Орешник“ не прошел окончательные испытания. Да, один был удачный пуск по городу Днепр. Затем они пытались его еще применить, но есть информация, что взрыв ракеты был прямо в шахте, так что комплекс выведен из строя. Так что там большой вопрос, летает он или нет. То, что они скоро поставили его на вооружение, включили в состав вооруженных сил РФ, не говорит о том, что он прошел государственные испытания и дает 9 положительных пусков из 10», — объясняет Олег Жданов.

Может ли РФ нанести мощный удар баллистикой

С баллистическими ракетами, по словам Олега Жданова, у России тоже есть проблемы.

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«Как видите, баллистики тоже очень мало. Дело в том, что там же не только ракеты. Они производят до 50 ракет «Искандер» в месяц, могут собрать. Но пусковая установка, она же тоже не вечна, она после определенного количества пусков требует регламентного ремонта и восстановления ее работоспособности», — говорит эксперт.

По его мнению, реальные возможности врага не так велики, как заявляет РФ.

«Я тоже думаю, что если бы у них там стояла ракетная бригада, а это где-то 12-18 пусковых установок, по две ракеты на каждую, то мы бы с вами ловили удар баллистическими ракетами. Там тоже возможности не так уж велики, как заявляет РФ. Но пропаганда же говорит, что сейчас мы массированный баллистический удар нанесем по территории Украины – не очень у них получается», – говорит Олег Жданов.

Сколько времени России нужно на восстановление

В то же время восстановить поврежденные и потерянные в результате спецоперации СБУ российские самолеты почти невозможно, объясняет эксперт.

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«Там огромная проблема. Сегодня очень трудно сказать, сколько времени нужно на восстановление. Дело в том, что РФ на сегодняшний день ни одного из стратегических самолетов не производит. Причем уж очень давно. Ни Ту-160, ни Ту-22М3, ни Ту-95. Ту-160 они смогли всем государством по приказу Путина в 2019 году один собрать. Обозвали его Ту-160М – модернизированный. Но этот самолет был собран за счет того, что на складах завода был найден готовый фюзеляж еще со времен Советского Союза. Они его нафаршировали и получили один самолет», – говорит Олег Жданов.

По его словам, сначала российской армии нужно провести полную техническую ревизию — чтобы отделить самолеты, которые можно восстановить, от тех самолетов, которые нельзя восстановить.

Потом разобрать на запчасти все, что нельзя восстанавливать. И тогда только приступить к восстановлению самолетов. Дело в том, что технологических цепочек по производству этих самолетов в России уже не существует давным-давно. Почему этот удар столь болезненный для Российской Федерации? Это потеря безвозвратная», — объясняет Олег Жданов.

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