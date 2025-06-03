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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
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Одессу всю ночь атаковали дроны — власть показала последствия

Ночью Одесса была под атакой беспилотников. Пострадали 4 человека. Вспыхнул масштабный пожар на продуктовом складе. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели два автомобиля

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Одесса пережила атаку

Одесса пережила атаку / © Facebook/Геннадий Труханов

В ночь на 3 июня произошла очередная ночная российская атака на Одессу. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

«На месте работает оперативный штаб, в ближайшее время будут организованы консультации по получению помощи из городского бюджета, а также компенсации по программе „Відновлення“. Коммунальные службы приступят к восстановительным работам и уборке», — написал он.

Последствия атаки / © Facebook/Геннадий Труханов

Последствия атаки / © Facebook/Геннадий Труханов

По разным адресам вспыхнули пожары, самая масштабная была в складских помещениях с продуктами питания, также в частном секторе сгорели два автомобиля, пострадали гаражи и дома, сообщили впоследствии в ГСЧС.

«Пострадали четыре человека», — говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки / © Facebook/Геннадий Труханов

Последствия вражеской атаки / © Facebook/Геннадий Труханов

Напомним, в Одессе раздался ряд взрывов во время воздушной тревоги. Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Одессы.

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Дата публикации
Количество просмотров
948
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