Одесса в огне: россияне массированно атаковали город дронами, люди рассказали о последствиях

Последствия обстрела Одессы / © t.me/truonline

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Россияне ночью массированно ударили по Одессе ударными беспилотниками. Силы обороны уничтожили семь «Шахедов», однако в результате многочисленных взрывов в частном секторе пригорода вспыхнули пожары и есть существенные разрушения.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Ночью россияне дважды запускали ударные дроны в сторону Одессы. Первая волна заходила в направлении Черноморска, «Шахедов» уничтожали еще над морем, а вот около часа ночи атака пошла в сторону Одессы.

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Враг пытался целить по критической инфраструктуре, взрывались жилые дома, стекло вылетело в соседней церкви, горели автомобили на открытой местности. Люди рассказывают, что пережили, скрываясь от российской смерти. Мы пообщались с семьей, у которой огонь уничтожил весь дом, люди оказались на улице.

«Мы остались без дома. Всю жизнь мы жили, работали и сейчас в таком возрасте мы остались без ничего. По соседям ходить как бомжи и спали в них, хорошо что они приютили. А дальше? Ну что делать?», — говорит потерпевшая.

Последствия атаки на Одессу / © ТСН

После взрывов вспыхнул пожар, прибавилось работы и чрезвычайным. Более полусотни пожарных работали сразу по нескольким адресам. Когда мы приехали утром, горело еще и на соседнем складе, где хранились хозяйственные продукты. Охранник рассказал, что вспыхнуло от двигателя «Шахеда».

С пострадавшими работали и психологи, потому что люди пережили настоящий ночной ужас. Пострадавшие в шоковом состоянии им помогали на месте.

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Дата публикации 06:53, 16.04.25 Количество просмотров 32 ТСН новини 06:00 16 квітня. Вибухи в Одесі! Зеленський критикує Віткоффа!