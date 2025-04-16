Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось уничтожить

Беспилотники. / © ТСН.ua

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Ночью против среды, 16 апреля, российские войска атаковали Украину 97 ударными Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Противовоздушная оборона уничтожила 57 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 9:30 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, в центре и на юге страны", - подчеркнули военные.

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В результате российской атаки пострадали Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина.

Кроме того, 34 вражеских беспилотника-имитатора были локационно потеряны.

В минувшую ночь российские войска атаковали дронами из районов Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, ночью вражеские дроны атаковали Украину. В частности, в Одесской области были слышны взрывы.

Дата публикации 16:11, 15.04.25 Количество просмотров 3 Гатят по людям, как по целям в тире! Репортаж из села Высшетарасовка неподалеку от Энергодара