- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 920
- Время на прочтение
- 1 мин
Какая будет погода на Пасху: синоптик удивил прогнозом
Эта неделя подарит украинцам по-настоящему весеннюю погоду.
Погода в Украине стабилизируется благодаря малоподвижному антициклону, сформировавшемуся над Восточной Европой. В течение недели в большинстве областей ожидается комфортная температура, ночные заморозки отступят, а небо будет малооблачным.
Об этом сообщил Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог.
По его словам, температура воздуха будет постепенно повышаться, и только в отдельные дни возможны кратковременные дожди на западе и юге Украины.
В воскресенье, 20 апреля, ожидается теплая, в основном сухая погода.
Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с, в Донбассе и Приазовье днем возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью составит +7… +12 °С, а днем - +19… +25 °С.
Напомним, ранее мы писали, в какие часы будет действовать комендантский час на Пасху 2025-го в разных областях Украины.