Какая будет погода на Пасху: синоптик удивил прогнозом

Весна в разгаре: антициклон принесет в Украину тепло, ясное небо и спокойную погоду / © pixabay.com

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Погода в Украине стабилизируется благодаря малоподвижному антициклону, сформировавшемуся над Восточной Европой. В течение недели в большинстве областей ожидается комфортная температура, ночные заморозки отступят, а небо будет малооблачным.

Об этом сообщил Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, метеоролог.

По его словам, температура воздуха будет постепенно повышаться, и только в отдельные дни возможны кратковременные дожди на западе и юге Украины.

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В воскресенье, 20 апреля, ожидается теплая, в основном сухая погода.

Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с, в Донбассе и Приазовье днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит +7… +12 °С, а днем - +19… +25 °С.

Напомним, ранее мы писали, в какие часы будет действовать комендантский час на Пасху 2025-го в разных областях Украины.