Бельгия сделала заявление о возобновлении энергетических связей с РФ

Атаки на украинскую энергетику. / © Associated Press

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Любые разговоры о возобновлении энергетических связей с Россией – это "иллюзия".

Об этом заявил министр энергетики Бельгии Матье Бье, пишет Politico .

По его словам, мнение, что однажды удастся вернуться к "обычному сотрудничеству с Россией, мол, "ничего не произошло" – это фантазии".

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"Это интеллектуальное упражнение для диванных дискуссий, но на практике оно нереалистично. Это иллюзорная дискуссия", - подчеркнул он.

Бельгийский министр подчеркнул, что Брюссель продолжает поддерживать постепенный отказ от импорта российского сжиженного природного газа, хотя и не поддерживает полный запрет.

"Мы финансируем войну. Мы должны перекрыть краны", – подчеркнул он.

ЕС недавно ввел запрет на реэкспорт российского СПГ, запрещающий странам отправлять его за пределы ЕС после получения.

Бие заявил, что не поддержит полный запрет, если Бельгия не выработает "скоординированный подход" с соседями, повторив призывы предыдущего правительства к общеевропейской схеме, чтобы помешать России перенаправить свои поставки в другие порты ЕС.

В то же время, Бие считает, что имеет частичное решение для уменьшения зависимости ЕС от российских энергоносителей: развитие атомной энергетики. По его словам, Брюссель должен "вписать атом в европейский промышленный проект".

Как сообщалось, британцев призывают подготовить продуктовые наборы на 72 часа из-за угрозы со стороны России. В стратегии обороны Великобритании на 2024 год вопросы защиты подводной инфраструктуры вынесены на передний план.