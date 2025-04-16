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Якою буде погода на Великдень: синоптик здивував прогнозом
Цей тиждень подарує українцям по-справжньому весняну погоду.
Погода в Україні стабілізується завдяки малорухомому антициклону, який сформувався над Східною Європою. Протягом тижня в більшості областей очікується комфортна температура, нічні заморозки відступлять, а небо залишатиметься малохмарним.
Про це повідомив Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.
За його словами, температура повітря поступово підвищуватиметься, і лише в окремі дні можливі короткочасні дощі на заході та півдні України.
У неділю, 20 квітня, очікується тепла, здебільшого суха погода. Протягом дня місцями в Криму та на крайньому заході можливі невеликі короткочасні дощі та поодинокі грози.
Вітер — південно-східний, 7–12 м/с, у Донбасі та Приазов’ї вдень можливі пориви до 15–20 м/с.
Температура вночі становитиме +7…+12 °С, а вдень — +19…+25 °С.
Нагадаємо, раніше ми писали, в які години діятиме комендантська година на Великдень 2025-го в різних областях України.