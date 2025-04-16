Якою буде погода на Великдень: синоптик здивував прогнозом

Весна в розпалі: антициклон принесе в Україну тепло, ясне небо та спокійну погоду / © pixabay.com

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Погода в Україні стабілізується завдяки малорухомому антициклону, який сформувався над Східною Європою. Протягом тижня в більшості областей очікується комфортна температура, нічні заморозки відступлять, а небо залишатиметься малохмарним.

Про це повідомив Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.

За його словами, температура повітря поступово підвищуватиметься, і лише в окремі дні можливі короткочасні дощі на заході та півдні України.

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У неділю, 20 квітня, очікується тепла, здебільшого суха погода. Протягом дня місцями в Криму та на крайньому заході можливі невеликі короткочасні дощі та поодинокі грози.

Вітер — південно-східний, 7–12 м/с, у Донбасі та Приазов’ї вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме +7…+12 °С, а вдень — +19…+25 °С.

Нагадаємо, раніше ми писали, в які години діятиме комендантська година на Великдень 2025-го в різних областях України.