Угода про корисні копалини: у США назвали терміни підписання

Міністр фінансів США Скотт Бессент / © Associated Press

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Міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що угода про копалини з Україною може бути підписана вже цього тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Бессент відповів на запитання журналістів про статус переговорів щодо угоди про корисні копалини. Міністр сказав, що вихідними від України надійшла контрпропозиція, і переговори все ще тривають.

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«Ми дуже, дуже близькі. Це навіть може бути підписано вже на цьому тижні«, — заявив Бессент.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, ймовірно, США пом’якшили свої вимоги до України в угоді про корисні копалини. Так, оцінку американської допомоги Києву знижено до приблизно 100 млрд дол.