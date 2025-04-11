Угода про копалини із США містить суворіші умови для України / © ТСН.ua

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У п’ятницю, 11 квітня, українська делегація прибула до Вашингтона для нового раунду переговорів щодо угоди, яка дасть Сполученим Штатам значну частку в природних ресурсах України.

Як повідомляє The New York Times, нова угода про копалини містить ще суворіші умови для України.

У документі знову з’явилася вимога, яку раніше озвучував президент США Дональд Трамп, відшкодувати Сполученим Штатам мільярди військової та фінансової допомоги, яку отримала Україна після вторгнення Росії три роки тому.

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Як і в попередніх пропозиціях, Україна повинна буде внести половину своїх доходів від проєктів з розроблення природних ресурсів, зокрема важливих мінералів, нафти і газу, а також відповідну інфраструктуру, таку як порти та трубопроводи, до контрольованого США інвестиційного фонду.

Прибутки від фонду будуть реінвестовані в українські проєкти природних ресурсів, хоча точна частка такого прибутку залишається неясною.

Водночас Вашингтон отримуватиме весь прибуток від фонду, доки Київ не поверне принаймні еквівалент допомоги США, отриманої під час війни, плюс 4 відсотки річних.

Сполучені Штати також збережуть «право першої пропозиції» щодо нових проєктів і право вето на продаж українських ресурсів третім країнам.

У перший рік дії угоди Україні буде заборонено пропонувати будь-які інвестиційні проєкти третім сторонам з кращими фінансово-економічними умовами, ніж ті, що пропонуються США.

Новий проєкт також повторює попередні версії, пропускаючи будь-яку згадку про гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує угоди на паритетних і партнерських умовах. І це одна з позицій, яка буде представлена українською технічною групою під час переговорів зі США.