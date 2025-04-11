Соглашение о ископаемых из США содержит более строгие условия для Украины / © ТСН.ua

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В пятницу, 11 апреля, украинская делегация прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров по соглашению, которое даст Соединенным Штатам значительную долю в природных ресурсах Украины.

Как сообщает The New York Times, новое соглашение об ископаемых содержит еще более жесткие условия для Украины.

В документе снова появилось требование, которое ранее озвучивал президент США Дональд Трамп, возместить Соединенным Штатам миллиарды военной и финансовой помощи, полученной Украиной после вторжения России три года назад.

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Как и в предыдущих пропозициях, Украина должна будет внести половину своих доходов от проектов по разработке природных ресурсов, включая важные минералы, нефть и газ, а также соответствующую инфраструктуру, такую как порты и трубопроводы, в контролируемый США инвестиционный фонд.

Прибыль от фонда будет реинвестирована в украинские проекты природных ресурсов, хотя точная доля такой прибыли остается неясной.

При этом Вашингтон будет получать всю прибыль от фонда, пока Киев не вернет по крайней мере эквивалент помощи США, полученной во время войны, плюс 4 процента годовых.

Соединенные Штаты также сохранят "право первого предложения" относительно новых проектов и право вето на продажу украинских ресурсов третьим странам.

В первый год действия соглашения Украине будет запрещено предлагать любые инвестиционные проекты третьим сторонам с лучшими финансово-экономическими условиями, чем те, что предлагают США.

Новый проект также повторяет предыдущие версии, пропуская любое упоминание о гарантиях безопасности для Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нужно соглашение на паритетных и партнерских условиях. И это одна из позиций, которая будет представлена украинской технической группой во время переговоров с США.