Соглашение с США об ископаемых: чего ждать Украине

Украина представит США обновленный проект соглашения о полезных ископаемых / © ТСН

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Украинская делегация в ближайшее время отправится в США для обсуждения обновленного проекта соглашения о полезных ископаемых.

Основной целью переговоров станет защита национальных интересов Украины в ряде ключевых аспектов.

Что известно — подробнее читайте в материале ТСН.ua.

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«Нелегкий» процесс в Белом доме

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был намерен подписать соглашение о полезных ископаемых в Белом доме 28 февраля, однако в результате этого не произошло.

Бессент отметил, что в Овальном кабинете Зеленский сорвал то, что должно было быть «легким процессом».

По его словам, РФ была против заключения этого соглашения, считая, что в результате этого образуется стабильная связь между двумя странами. Подтверждая свои слова, он напомнил, как во время его визита в Киев российская армия атаковала столицу.

Бессент подчеркнул, что соглашение о недрах — это часть мирного плана президента США Дональда Трампа. Оно имеет несколько важных целей, таких как:

создание партнерства между США и Украиной и укрепление между ними связей;

создание своеобразного сигнала для РФ, что Америка поддерживает Украину;

доказательство экономической заинтересованности США в Украине путем создания долгосрочного партнерства.

Бессент заявил, что президент США Дональд Трамп планировал использовать соглашение о полезных ископаемых с Украиной как инструмент для вовлечения России к переговорам. Однако этот замысел не был воплощен.

Что предполагает обновленная версия сделки

С визитом в Вашингтон прибудет украинская делегация, чтобы обсудить новый проект соглашения с США о сотрудничестве в сфере добычи стратегически важных минералов.

Министр экономики Юлия Свириденко в интервью изданию Associated Press сообщила, что украинская группа (Минэкономики, Минфин, МЮ и МИД) проведет технические консультации, чтобы определить «красные линии» и принципы сотрудничества. Свириденко подчеркнула, что текущий текст соглашения — только проект США, а не совместная позиция. Украина формирует свою переговорную стратегию с помощью внешних экспертов.

AP подчеркнуло, что разработка нового соглашения послужила причиной дискуссий как внутри страны, так и в отношениях Киева и Вашингтона.

После утечки проекта соглашения украинские политики обвинили США в попытке установить контроль над ресурсами Украины.

В свою очередь, обновленная версия предусматривает фонд для разработки полезных ископаемых, но механизмы управления не являются ясными — Украина в тексте выглядит формальным участником.

Киев намерен обжаловать эти пункты, ссылаясь на предварительные договоренности.

Также ранее соглашение предлагало создать общий фонд, куда Украина перечисляла бы до 50% доходов от добычи ресурсов.

По словам Свириденко, несмотря на ситуацию в Белом доме, Украина все еще готова подписать рамочное соглашение, рассматривая его как инструмент стратегического партнерства с США. Согласно проекту, средства фонда должны идти на восстановление Украины без передачи прав собственности или контроля Штатам.

Также Свириденко отметила, что «опыт работы над предыдущим меморандумом показал, что наши команды способны находить сбалансированные решения, которые устраивают обе стороны».

Новое соглашение подписывать не стоит?

Украинский дипломат, член координационного совета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль считает, что Украине не нужно подписывать соглашение в новой редакции.

«Это соглашение (о полезных ископаемых — ред .) невозможно переварить, которое в последней редакции. И я надеюсь, что оно не будет подписано в этой редакции», — считает Зеркаль.

Дипломат уверена, что подписание соглашения в новой редакции может привести к окончательному разрушению отношений между Киевом и Вашингтоном.

Зеркаль подчеркнула, что соглашение является коммерческим, и не может заключаться государством и DFC (американской финансовой корпорацией), поскольку предусматривает нью-йоркский суд, не имеющий механизмов выполнения решений в Украине.

По словам дипломата, необходимо межправительственное соглашение, которое определит гарантии безопасности для Украины и защиту инвестиций.

После этого следующим шагом может быть соглашение, которое определяет, как будет происходить инвестирование США в разработку каких-либо минералов или чего-либо в Украине.

«Политическая катастрофа»

Издание Politico сравнивает соглашение о полезных ископаемых с «политической катастрофой».

Там отметили, что Украина воспользовалась предложением США, чтобы склонить Трампа к продолжению поддержки Киева.

Кроме того, если эти ресурсы получит РФ, это будет катастрофой для союзников Украины.

«Однако эта «игра с полезными ископаемыми» с тех пор превратилась в политическую катастрофу, и Украина может даже не получить всех обещанных ею огромных ресурсов», — отмечает Politico.

Издание отмечает, что добыча любого ископаемого обойдется в миллиарды долларов и может занять десятилетия.

Как сообщает издание CBS News, Трамп хочет пересмотреть условия соглашения об украинских полезных ископаемых, требуя более выгодных пунктов в обмен на прекращение огня.

Там заметили, если соглашение подпишут, оно коснется юга Украины, где есть месторождения редких металлов, в частности, в Запорожской области.

«Красные линии»

Эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что требования США по соглашению об ископаемых противоречат экономическому суверенитету Украины.

По его словам, украинская делегация отправится в США, чтобы защищать ключевые позиции, так называемые «красные линии», а именно:

отказ от признания $112 млрд «долга» за помощь Байдена;

запрещение перенаправления рентных платежей в общий фонд;

против вето США на иностранные инвестиции, ведь это угрожает евроинтеграции;

Тщательный план Трампа

Издание The Independent сообщило, что соглашение с Украиной является не просто прихотью Трампа, а тщательно спланированным соглашением американского лидера, которое пойдет на пользу экономике США.

Там отмечают, что украинские недра содержат 22 из 34 критических минералов, определенных ЕС как необходимые для обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, в Украине расположено одно из мировых геологических образований под названием «Украинский щит».

При изменении климата там образовались благоприятные геологические условия для формирования ряда месторождений полезных ископаемых, которые в современном мире имеют решающее значение для промышленности.

Как отмечают авторы, мир «стремится к декарбонизации, повышая спрос на важнейшие минералы». В частности, электромобили, ветряные турбины и солнечные батареи нуждаются в литии, кобальте и редкоземельных элементах, которые есть в Украине.

The Independent сообщает, что многие украинские месторождения остались неразведанными из-за вторжения России, а также что для добычи ключевых редкоземельных металлов необходимо вложить 10-20 млн долларов в геологоразведку.

Авторы статьи подчеркивают, что Украина занимает:

третье место в мире по добыче рутила — 15,7% от общего объема;

шестое место среди крупнейших производителей железной руды и титана;

седьмое место среди производителей марганцевой руды.

В частности, Украина владеет самыми большими в Европе запасами урана, а также крупнейшими в мире разведанными запасами марганцевых руд.

Ранее мы сообщали, что западные СМИ критически оценили последний проект соглашения о полезных ископаемых от США. Также известно, что Украина уже начала консультации с США по поводу текста этого соглашения.

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