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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Соглашение об ископаемых: эксперт назвал три "красные линии"

Украинская делегация отправится в США, чтобы отстаивать национальные интересы во время дальнейших переговоров, поскольку в настоящем варианте документа есть определенные красные линии.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Соглашение о полезных ископаемых

Соглашение о полезных ископаемых / © ТСН.ua

Требования США по соглашению об ископаемых противоречат экономическому суверенитету Украины.

Об этом заявил эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Ранок.LIVE.

Пендзин подчеркнул, что украинская делегация отправится в США, чтобы отстаивать национальные интересы во время последующих переговоров. Мол, в настоящем варианте документа есть определенные «красные линии»:

  • «Первая (красная линия — ред.) — это признание долга в размере $112-113 млрд за предоставленные администрацией Байдена гранты.

  • Вторая — перенаправление рентных платежей из украинского бюджета в общий Фонд. Мол, как доходная часть этого Фонда будут использованы, в частности, и сегодняшние поступления от государственных и частных предприятий, разрабатывающих полезные ископаемые.

  • Третья — право вето Фонда, которым будет руководить США, на приход иностранных инвесторов в Украину. Это может стать «крестом на европейской интеграции», — объяснил эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Украина официальными дипломатическими каналами 28 марта получила от США расширенный текст соглашения о редкоземельных металлах. Украинская сторона уже приступила к проработке документа и провела первый раунд консультаций с США.

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Дата публикации
Количество просмотров
68
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