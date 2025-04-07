"Воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК" — руководитель терцентра на Запорожье (видео)

Начальник Пологовского РТЦК Виктор Юрчук / Скриншот с Телеканал TV5

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Начальник Пологовского РТЦК и СП (Запорожская область) Виктор Юрчук считает, что его работа более тяжелая, чем у бойцов на фронте.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TV5.

«У тебя есть подразделение, есть люди — организуй работу. План дали — выполняй. Поверьте мне, воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК. Это очень тяжелая работа, потому что мы должны комплектовать Вооруженные силы: кто идет на ротацию, кто ранен — должны пополнять… Сейчас один из военнослужащих с инсультом лежит. Это все — нервы. Это тяжелая работа. Но кто ее будет делать — выполняем», — отметил Юрчук.

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Как работает ТЦК

Юрчук считает, что подходы к мобилизационной работе устарели, и их нужно менять. Он говорит, что лично не ходит на оповещение. Его подчиненные ходят с полицейскими, а правоохранители уже занимаются проверкой документов.

«Так все старое и не работает. Я не хожу на оповещение. У меня есть патрули, где мой солдат ходит с двумя полицейскими. Они просто тупо — полиция — ходят и проверяют документы. Не мои ребята. Мои ребята могут только вызвать машину, если человек — нарушитель, чтобы завести на ВЛК», — отметил военком.

Он заверил, что «90% ТЦК работают по совести и по закону».

Юрчук также отмечает, что российские спецслужбы активно ведут подрывную деятельность против ТЦК, вербуя в это украинских подростков.

«Россияне все для этого делают: нанимают наших подростков через свои спецслужб, чтобы те несли бомбы, устраивали провокации против ТЦК», — сказал он.

Ранее сообщалось, что во Львовской области водители городского транспорта не вышли на работу через ТЦК.