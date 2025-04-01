- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 2 мин
Хотели взорвать авто ВСУ и ТЦК: СБУ разоблачила агентов РФ на Днепропетровщине
СБУ продолжает эффективно противодействовать российским диверсантам, пытающимся дестабилизировать ситуацию в Украине.
Контрразведка СБУ провела успешную операцию по разоблачению российских агентов, получивших задание совершить два теракта в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, первая цель – автомобиль мобильной огневой группы ВСУ. Террористы должны были заложить самодельное взрывное устройство (СИН) под пикап и взорвать его дистанционно.
Если бы им удалось выполнить задание, российские кураторы планировали следующий теракт – взрыв возле ТЦК в Никопольском районе.
Контрразведка СБУ заранее разоблачила агентов России и предотвратила атаки. Оба злоумышленника задержаны, когда они уже снарядили взрывчатку и проводили доразведку возле первой цели.
В момент задержания у них обнаружили 3 кг взрывчатого вещества с детонатором. Взрывчатка была спрятана в пластмассовую канистру, а для большей поразительной силы добавлены металлические гайки.
Следствие установило, что оба задержанных – местные жители, один из которых уже имел судимость за кражи.
Они попали в поле зрения российских спецслужб в поиске легких денег в Telegram. Через анонимные каналы их завербовали для выполнения терактов по заказу РФ.
На основе собранных доказательств СБУ сообщила агентам РФ о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к теракту по предварительному сговору).
Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ задержала еще троих российских агентов. Они корректировали удары РФ по Киеву.