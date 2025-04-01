Хотели взорвать авто ВСУ и ТЦК: СБУ разоблачила агентов РФ на Днепропетровщине

Контрразведка СБУ предотвратила теракты на Днепропетровщине: два агента РФ задержаны со взрывчаткой / © СБУ

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Контрразведка СБУ провела успешную операцию по разоблачению российских агентов, получивших задание совершить два теракта в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, первая цель – автомобиль мобильной огневой группы ВСУ. Террористы должны были заложить самодельное взрывное устройство (СИН) под пикап и взорвать его дистанционно.

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Если бы им удалось выполнить задание, российские кураторы планировали следующий теракт – взрыв возле ТЦК в Никопольском районе.

Контрразведка СБУ заранее разоблачила агентов России и предотвратила атаки. Оба злоумышленника задержаны, когда они уже снарядили взрывчатку и проводили доразведку возле первой цели.

В момент задержания у них обнаружили 3 кг взрывчатого вещества с детонатором. Взрывчатка была спрятана в пластмассовую канистру, а для большей поразительной силы добавлены металлические гайки.

Следствие установило, что оба задержанных – местные жители, один из которых уже имел судимость за кражи.

Они попали в поле зрения российских спецслужб в поиске легких денег в Telegram. Через анонимные каналы их завербовали для выполнения терактов по заказу РФ.

На основе собранных доказательств СБУ сообщила агентам РФ о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УК Украины (подготовка к теракту по предварительному сговору).

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

© СБУ

Напомним, СБУ задержала еще троих российских агентов. Они корректировали удары РФ по Киеву.