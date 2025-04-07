Угода про копалини: експерт назвав три "червоні лінії"

Угода про корисні копалини / © ТСН.ua

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Вимоги США в угоді про копалини суперечать економічному суверенітету України.

Про це заявив експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі Ранок.LIVE.

Пендзин наголосив, що українська делегація вирушить до США, щоб відстоювати національні інтереси під час подальших перемовин. Мовляв, у теперішньому варіанті документа є певні «червоні лінії»:

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« Перш а (червона лінія — ред.) — це визнання боргу в розмірі $112-113 млрд за надані адміністрацією Байдена гранти.

Друга — перенаправлення рентних платежів з українського бюджету до спільного Фонду. Мовляв, як дохідна частина цього Фонду будуть використані, зокрема, і сьогоднішні надходження від державних і приватних підприємств, які розробляють корисні копалини.

Третя — право вето Фонду, яким керуватиме США, на прихід іноземних інвесторів в Україну. Це може стати «хрестом на європейській інтеграції», — пояснив експерт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Україна офіційними дипломатичними каналами 28 березня отримала від США розширений текст угоди про рідкісноземельні метали. Українська сторона вже взялася до опрацювання документа та провела перший раунд консультацій зі США.