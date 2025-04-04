Зеленський анонсував український варіант угоди про копалини: хто представлятиме документ у США

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

На початку наступного тижня буде підготовлено український варіант угоди про корисні копалини, який представлятиме у США одна із трьох уже визначених юридичних компаній.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами у п’ятницю, 4 квітня.

Український лідер наголосив, що угода зі США має бути справедливою і партнерською.

Реклама

«Ми бачимо в цій угоді лише партнерські кроки, і саме над цим працює команда. Команда представить мені коротко цю угоду, найголовніші речі, на початку тижня, і після цього, в принципі, буде готова технічна команда для відрядження до США і для діалогу зі своїми американськими партнерами», — повідомив Зеленський.

За його словами, Україну на перемовинах у США представлятиме юридична компанія, підбір якої триває.

«Ми обрали, в принципі, три ключові компанії, які погодилися працювати і представляти Україну. Вони компетентні. На початку наступного тижня ми домовимося з однією з трьох компаній. Зараз проговорюються саме умови», — сказав Зеленський.

Український президент також додав, що не планує свій візит до США.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв повідомляти українському суспільству про всі ризиковані моменти угоди про корисні копалини, яку пропонує підписати адміністрація президента США Дональда Трампа.