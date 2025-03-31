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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна та США провели перші переговори щодо угоди про копалини

Перша ґрунтовна розмова відбулася у п’ятницю, 28 березня.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Україна та США провели перші переговори щодо угоди про копалини

Прапори України та США. / © dmitrypantyuhin

Україна та Сполучені Штати розпочали обговорення проєкту угоди про співпрацю у сфері корисних копалин, ініційованої американською стороною.

Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента України на умовах анонімності.

Перша ґрунтовна розмова відбулася у п’ятницю, 28 березня. Як зазначає співрозмовник, у переговорах беруть участь представники обох сторін, зокрема юридичні команди. “Україна готова продовжувати працювати над нею”, — зазначив посадовець.

Тим часом американський президент Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито має намір відмовитися від угоди, та пригрозив “проблемами” у разі, якщо документ не буде підписано.

Президент України раніше підтвердив, що отримав драфт угоди. Водночас він зауважив, що документ містить суперечливі положення: зокрема, пропозиції розглядати військову допомогу США як боргове зобов’язання, а також пункти, які можуть перешкодити інтеграції України в ЄС. За даними видання Bloomberg, американські компанії у межах угоди мали б отримати пріоритетне право на всі інвестиції у сфері природних ресурсів в Україні.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph дуже критично оцінило останню версію угоди про копалини, яку пропонують підписати США.

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