В Офісі президента розповіли, чи плануються вибори

Офіс президента / © УНІАН

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Українська влада не проводить підготовку до виборів, оскільки їхнє проведення неможливе в умовах воєнного стану. Чинне законодавство забороняє виборчі процеси під час дії цього режиму.

Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі Радіо Свобода.

«Ми не готуємось до проведення виборів, бо вибори у воєнний час неможливі, згідно з Конституцією, чинним законодавством та здоровим глуздом через безпекові виклики», — сказав він.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що The Economist із посиланням на джерела в українському уряді повідомив, що президент України Володимир Зеленський минулого тижня ініціював зустріч, на якій доручив організувати голосування після припинення вогню.