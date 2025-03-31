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В Офисе президента рассказали, планируются ли выборы
В Офисе президента объяснили, можно ли провести выборы в Украине.
Украинская власть не проводит подготовку к выборам, поскольку их проведение невозможно в условиях военного положения. Действующее законодательство запрещает избирательные процессы во время действия этого режима.
Об этом заявил советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии Радио Свобода.
«Мы не готовимся к проведению выборов, потому что выборы в военное время невозможны, согласно Конституции, действующему законодательству и здравому смыслу из-за вызовов безопасности», — сказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что The Economist со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе инициировал встречу, на которой поручил организовать голосование после прекращения огня.