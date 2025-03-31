Когда сажать капусту в открытую почву 2025 года: как правильно это делать

Когда сажать капусту в открытую почву 2025 года / © Freepik

Реклама

Капуста — одна из самых популярных овощных культур, поэтому растет на огороде каждого украинца. Она достаточно устойчива к холодам, культура может выдержать заморозки до -3°С. А чтобы собрать со своего участка максимально большой урожай капусты, важно знать, когда садить рассаду в открытый грунт 2025 года и как это правильно делать.

Когда сажать капусту в открытый грунт по посевному календарю 2025 года

Необходимо помнить, что рассаду можно сажать в открытую почву тогда, когда на ней будет не менее четырех листочков.

По посевному календарю 2025 года, самые благоприятные дни для высадки рассады капусты:

Реклама

в апреле — 1-6, 11, 15-21, 24, 28 число;

в мае — 4-8, 12-20, 22-24, 27, 29 число;

в июне — 2-6, 10-13, 17, 22, 25-30 число.

Как правильно сажать капусту в открытый грунт: советы опытных огородников

Сначала необходимо выбрать участок для капусты, следуя нескольким советам.

Капуста любит нейтральную почву. Раскислить землю можно известкованием, для этого осенью на грядку вносят гашеную известь, доломитовую муку или гипс.

Эта овощная культура будет хорошо расти и формировать завязь на солнечном участке с глубоким залеганием грунтовых вод.

Капусту следует сажать после таких культур — огурцов, моркови, лука, чеснока, бобовых.

За час до посадки в открытый грунт полейте рассаду, чтобы она не травмировалась во время пересадки.

Правила посадки капусты в открытый грунт:

На грядке нужно сделать необходимое количество лунок на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.

Чтобы не заводились медведки, в лунки насыпьте по столовой ложке древесной золы.

Положите рассаду капусты в лунки и присыпьте землей.

Затем полейте растения, но не заливайте.