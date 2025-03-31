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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
82
Время на прочтение
2 мин

Когда сажать капусту в открытую почву 2025 года: как правильно это делать

Обычно капусту начинают сажать уже с середины апреля, а заканчивают только в июне. Главное, чтобы температура почвы прогрелась до 5 градусов.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда сажать капусту в открытую почву 2025 года

Когда сажать капусту в открытую почву 2025 года / © Freepik

Капуста — одна из самых популярных овощных культур, поэтому растет на огороде каждого украинца. Она достаточно устойчива к холодам, культура может выдержать заморозки до -3°С. А чтобы собрать со своего участка максимально большой урожай капусты, важно знать, когда садить рассаду в открытый грунт 2025 года и как это правильно делать.

Когда сажать капусту в открытый грунт по посевному календарю 2025 года

Необходимо помнить, что рассаду можно сажать в открытую почву тогда, когда на ней будет не менее четырех листочков.

По посевному календарю 2025 года, самые благоприятные дни для высадки рассады капусты:

  • в апреле — 1-6, 11, 15-21, 24, 28 число;

  • в мае — 4-8, 12-20, 22-24, 27, 29 число;

  • в июне — 2-6, 10-13, 17, 22, 25-30 число.

Как правильно сажать капусту в открытый грунт: советы опытных огородников

Сначала необходимо выбрать участок для капусты, следуя нескольким советам.

  • Капуста любит нейтральную почву. Раскислить землю можно известкованием, для этого осенью на грядку вносят гашеную известь, доломитовую муку или гипс.

  • Эта овощная культура будет хорошо расти и формировать завязь на солнечном участке с глубоким залеганием грунтовых вод.

  • Капусту следует сажать после таких культур — огурцов, моркови, лука, чеснока, бобовых.

  • За час до посадки в открытый грунт полейте рассаду, чтобы она не травмировалась во время пересадки.

Правила посадки капусты в открытый грунт:

  • На грядке нужно сделать необходимое количество лунок на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.

  • Чтобы не заводились медведки, в лунки насыпьте по столовой ложке древесной золы.

  • Положите рассаду капусты в лунки и присыпьте землей.

  • Затем полейте растения, но не заливайте.

Дата публикации
Количество просмотров
82
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