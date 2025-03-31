Курс валют на 1 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © unsplash.com

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 1 апреля. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 41,42 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 41,42 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,82 (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,71 (+1 коп.)

Напомним, курс валют продолжает преподносить сюрпризы, но в этот раз приятные – после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару, спрос на него снижается.

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