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Курс валют на 1 апреля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 1 апреля. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 5 копеек и составляет 41,42 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 41,42 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро – 44,82 (+8 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,71 (+1 коп.)
Напомним, курс валют продолжает преподносить сюрпризы, но в этот раз приятные – после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару, спрос на него снижается.
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