Украинцы определились, когда проводить выборы

Большинство опрошенных (66%) относятся к возможному проведению выборов во время войны отрицательно.

Большинство украинцев выступают против выборов во время войны. Голосование должно пройти либо сразу после отмены военного времени, либо через полгода – год.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Только 22% опрошенных положительно относятся к идее проведения президентских или парламентских выборов в Украине до завершения войны. Большинство опрошенных (66%) относятся к этому негативно.

Отвечая на вопрос, через какой промежуток времени после завершения войны и военного положения можно будет проводить выборы, 36% респондентов отмечают, что выборы президента Украины следует проводить сразу, 35% – через 6 месяцев после прекращения военного положения, 16% – через 1 год, 2% – через 2 года, 4% – через 2 года.

Что касается выборов в Верховную Раду, то 40% опрошенных считают, что эти выборы следует проводить сразу после завершения войны и отмены военного положения, 35% – через 6 месяцев после прекращения военного положения, 14% – через 1 год, 1% – через 2 года, 2% – позже.

Опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО.

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