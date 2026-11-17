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Во вторник утром, 17 ноября, в воздушной тревоге в Днепре произошли сильные взрывы.

Что известно об атаке на областной центр — читайте на ТСН.ua.

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В Днепровском районе в 05:34 была объявлена воздушная тревога красного уровня из-за ракетной опасности. Около 06:55 в областном центре было громко.

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«В Днепре слышны взрывы», — сообщили корреспонденты «Общественного».

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