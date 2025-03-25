Українці визначилися, коли проводити вибори

Більшість українців виступають проти виборів під час війни. Голосування повинно пройти або одразу після скасування воєнного часу, або через пів року – рік.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Лише 22% опитаних позитивно ставляться до ідеї проведення президентських чи парламентських виборів в Україні до завершення війни. Більшість опитаних (66%) ставляться до цього негативно.

Відповідаючи на запитання, через який проміжок часу після завершення війни і воєнного стану можна буде проводити вибори, 36% респондентів зазначають, що вибори президента України слід проводити одразу, 35% – через 6 місяців після припинення воєнного стану, 16% – через 1 рік, 2% – через 2 роки, 4% – пізніше.

Стосовно виборів до Верховної Ради, то 40% опитаних вважають, що ці вибори слід проводити одразу після завершення війни та скасування воєнного стану, 35% – через 6 місяців після припинення воєнного стану, 14% – через 1 рік, 1% – через 2 роки, 2% – пізніше.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО.

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