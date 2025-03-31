Трамп пригрозив Зеленському "великими проблемами" через вихід з угоди про копалини

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що український лідер Володимир Зеленський хоче відмовитись від підписання угоди про видобуток рідкісноземельних корисних копалин.

Про це інформує Reuters.

Він заявив, що українському президенту не слід цього робити, бо такий крок матиме серйозні неприємні наслідки.

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"Він намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - заявив Трамп.

Крім того, він знову заявив, що США проти вступу Україні до НАТО, попри такі прагнення Зеленського.

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє", — сказав Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв повідомляти українському суспільству про всі ризиковані моменти угоди про корисні копалини.