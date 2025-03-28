Зеленський назвав "червоні лінії" угоди про копалини

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський пообіцяв повідомляти українському суспільству про всі ризиковані моменти угоди про корисні копалини, яку пропонує підписати адміністрація президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав на брифінгу 28 березня.

«Мені здається, що українці, в принципі, дуже добре мене знають. Я думаю, що сумніватись не потрібно. Якщо будуть якісь ті чи інші ризикові речі для нас, то безумовно я буду все це комунікувати без будь-яких секретів з нашим суспільством», — запевнив український лідер.

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За його словами, головні «червоні лінії» були окреслені в рамковій угоді, яку українська сторона була готовою підписати.

«Якщо питання боргів піднімається там, ми не будемо сприймати борги, як я і казав. Це для мене зрозумілі абсолютно речі, я їх не бачу. Якщо буде матися на увазі нова підтримка, нові пакети підтримки, і тоді США, напевне, можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовно ця команда нам нічого робити не буде», — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph дуже критично оцінило останню версію угоди про копалини, яку пропонують підписати США.