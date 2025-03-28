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Зеленський відповів, чи визнає його Трамп легітимним президентом
Зеленський наголосив, що США та ЄС визнають українську владу як легітимну та законно обрану.
Президент Володимир Зеленський відповів, як США ставляться до заяв диктатора Путіна, що нібито в Україні – "нелегітимна влада".
Про це Зеленський сказав на брифінгу у п’ятницю, 28 березня.
"Офіційно Білий дім вже відрагував на це, спростував навіть це (проведення виборів під час воєнного стану – Ред.) як ідею, говоривши, що у нас легітимна влада, я законобраний президент і у нас обирає народ згідно нашої Конституції", – каже глава держави.
За його словами, такої ж позиції про визнання української влади легітимною дотримується Європейський Союз і всі європейські партнери.
"Всі спростували це (проведення виборів під час війни – Ред.) як можливість. Європейці додали, що розуміють, що президент України є законним легітимним президентом, а Путін є військовим злочинцем. Це така відповідь на сьогодні всього цивілізованого світу", – підсумував Зеленський.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІЗ ЕКСТРЕНИМИ ЗАЯВАМИ: переговори, Трамп, Путін, ЗСУ на Курщині та Брянщині
Раніше президент Зеленський заявляв, що піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО. Також Зеленський заявляв, що “змінити його буде нелегко”.
Нагадаємо, що вибори в Україні мали відбутися у березні 2024 року, проте їхнє проведення під час воєнного стану заборонено Конституцією.
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