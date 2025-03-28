Зеленський відповів, чи визнає його Трамп легітимним президентом

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Президент Володимир Зеленський відповів, як США ставляться до заяв диктатора Путіна, що нібито в Україні – "нелегітимна влада".

Про це Зеленський сказав на брифінгу у п’ятницю, 28 березня.

"Офіційно Білий дім вже відрагував на це, спростував навіть це (проведення виборів під час воєнного стану – Ред.) як ідею, говоривши, що у нас легітимна влада, я законобраний президент і у нас обирає народ згідно нашої Конституції", – каже глава держави.

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За його словами, такої ж позиції про визнання української влади легітимною дотримується Європейський Союз і всі європейські партнери.

"Всі спростували це (проведення виборів під час війни – Ред.) як можливість. Європейці додали, що розуміють, що президент України є законним легітимним президентом, а Путін є військовим злочинцем. Це така відповідь на сьогодні всього цивілізованого світу", – підсумував Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІЗ ЕКСТРЕНИМИ ЗАЯВАМИ: переговори, Трамп, Путін, ЗСУ на Курщині та Брянщині

Раніше президент Зеленський заявляв, що піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО. Також Зеленський заявляв, що “змінити його буде нелегко”.

Нагадаємо, що вибори в Україні мали відбутися у березні 2024 року, проте їхнє проведення під час воєнного стану заборонено Конституцією.

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Дата публікації 12:12, 28.03.25 Кількість переглядів 206 Заява Путіна про владу в Україні шокувала навіть США... Білий Дім уже відповів!