"Змінити мене буде нелегко": Зеленський про вибори в Україні

Зеленський вкотре заявив, що піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО.

Після насиченого дня у Великій Британії президент України Володимир Зеленський вирушив до лондонського аеропорту, де протягом останніх 90 хвилин відповідав на запитання групи журналістів.

Зокрема, главу держави запитали, як він ставиться до перспективи виборів в Україні. Про це передає Sky News.

Запитання прозвучало після того, як кілька американських республіканців, включаючи сенатора Ліндсі Грема та спікера Майка Джонсона, запропонували Зеленському піти у відставку після п’ятничної бурхливої ​​бесіди в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом.

Натомість Зеленський відповідає, що піде у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО.

"Мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що обмінююсь на членство в НАТО, значить, я свою місію виконав", – каже президент України.

Але, додає: "Змінити мене буде нелегко, тому що недостатньо просто провести вибори. Потрібно було б не допустити мене до участі. І це буде трохи складніше. Бо треба ще домовлятися зі мною".

Коментуючи заяву колись палкого прихильника підтримки України Ліндсі Грема, який заявив, що Зеленському ймовірно "потрібно піти у відставку", президент жартома відповів, що вважає сенатора "хорошим хлопцем", але він не є громадянином України.

"Але я можу надати йому громадянство України, і тоді як громадянин України, його голос буде почутий. Президента України не обирають вдома у Ліндсі Грема, а в Україні", – жартома сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом і його віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом.

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