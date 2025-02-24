Криптовалюта для "чайників": як стати мільйонером і як не стати банкрутом

Як безпечно купити криптовалюту в Україні, обрати стратегію інвестування та зрозуміти, що впливає на курс активів – пояснюємо для новачків.

Криптовалюта стає дедалі популярнішою серед українців, які шукають нові можливості для інвестування та фінансової свободи, особливо під час війни. Однак для новачків цей ринок може здаватися складним і ризикованим. У матеріалі розглянемо як безпечно купити криптовалюту, які стратегії обрати та що впливає на курс активів.

Як новачку купити криптовалюту в Україні?

Купити криптовалюту в Україні можливо через різні онлайн-криптобіржі. Найбільшою і найнадійнішою наразі є Binance, тому для новачків це перевірений роками варіант.

Перед купівлею криптовалюти треба з нею ознайомитися. Найкращим місцем для цього є CoinMarketCap - найпопулярніший сайт для відстеження цін на криптоактиви в просторі криптовалюти. Проаналізувавши перші 10 найкращих, слід обрати валюту, яка найбільше сподобалася за:

розміром криптовалюти, її популярністю;

прогнозами аналітиків та очікуваннями зростання ціни;

наявністю технології, яка лежить в основі криптовалюти, тобто її унікальність і користь порівняно з іншими.

Ознайомившись, слід повернутися на Binance, зареєструватися (автоматично створюється пустий портфель), придбати криптовалюту на суму, яку готові заплатити. Далі – у портфелі можна переглянути, скільки куплено токенів кожної валюти.

Однак для того, щоб мати можливість ще й стежити за самим курсом, можна створити додатковий портфель на CoinMarketCap, де буде також видно статистику змін вартості самої валюти. А потім – обрати для себе стратегію заробітку.

Найпоширеніші стратегії заробітку на криптовалюті

Купівля під час "бичачого ринку" (Bull Run) та продаж перед "ведмежим ринком" (Bear Market).

"На "бичачому ринку" важливо бути першим, хто купує, адже це початок зародження зростання ціни. А перед початком "ведмежого ринку", треба першим продати. Головне — не чекати на максимальну ціну, бо вона може стрімко піти вниз, а прибуток, замість реальних грошей, залишиться цифрами на балансі біржі, тільки значно меншими”, – радить Олексій Дегтярьов, який має досвід понад 5 років у торгівлі криптовалютою.

Доларове усереднення (DCA) – поступова купівля криптовалюти невеликими частинами для зниження ризиків волатильності. Ця стратегія допомагає знизити ризик емоційних покупок, а отже і зменшення ризику (наприклад, щомісяця купляти валюту на $50, попри спад чи підйом валюти).

Які події впливають на курс криптовалют?

"Криптовалютний ринок зазвичай слідує за фондовим ринком США. Оскільки це найбільший фінансовий ринок у світі, він впливає на глобальну економіку, а криптовалюта є лише її частиною та займає менш як 4%. Ринок має властивість реагувати реверсивно на новини: хороші – не завжди означають подальше зростання, так само як погані не завжди призводять до падіння. Чи впливає на ціну чийсь коментар у мережі X? Так, але локально. І дуже часто після цього ціна йде в іншу сторону, не в ту, яку їй пророкували", - говорить Олексій Дегтярьов.

Фактори, що впливають на курс криптовалют:

Макроекономічні зміни – інфляція, монетарна політика ФРС США.

– інфляція, монетарна політика ФРС США. Новини та заяви лідерів думок – наприклад, твіти Ілона Маска можуть спричинити коливання курсу Dogecoin.

– наприклад, твіти Ілона Маска можуть спричинити коливання курсу Dogecoin. Регулювання – запровадження обмежень або легалізація криптовалют у різних країнах.

– запровадження обмежень або легалізація криптовалют у різних країнах. Поведінка інвесторів – явище FOMO (страх втратити можливість) та панічні продажі.

– явище FOMO (страх втратити можливість) та панічні продажі. Попит та пропозиція.

Ринкові настрої.

Капіталізація та ліквідність.

Чи існують стратегії, що точно передбачають рух криптовалют?

"Жодна стратегія не дає 100% точного прогнозу. Однак аналітичні методи допомагають підвищити успіх. Головне – мінімізувати втрати та максимізувати прибутки, використовуючи торгові стратегії, індикатори та управління ризиками", – пояснює Олексій Дегтярьов.

Тобто, ефективна стратегія передбачає, що очікуваний прибуток у два рази перевищує потенційний ризик. Якщо така умова виконується, навіть за 50% успішних угод інвестор залишається в плюсі.

Основні методи аналізу:

Технічний аналіз – вивчення графіків, трендів, рівнів підтримки та опору.

Фундаментальний аналіз – активність інвесторів, розвиток криптовалюти.

Чи триває зараз "бичачий ринок" (Bull Run)?

"Бичачий ринок" – період тривалого зростання криптовалют.

"На цей час тренд біткоїна залишається висхідним, проте слід враховувати "перегрітість ринку". Якщо фундаментальних передумов для продовження зростання не буде, можливі різкі корекції", - зазначає Олексій Дегтярьов.

На Binance Square Wallet Investor у своєму пості застерігає: "Найкраща порада для нових інвесторів щодо початку торгівлі криптовалютою – почати з малого і використовувати лише кошти, які вони можуть дозволити собі втратити". І тільки після успіху використовувати більший капітал.

Авторка: Олена Розводова

Читайте також: