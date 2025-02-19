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Найпопулярніші ліки стануть дешевшими від 1 березня: перелік МОЗ

Найпопулярніші ліки стануть дешевшими від 1 березня: перелік МОЗ

Від 1 березня ліки подешевшають на 30%

Здешевшати повинні лікарські засоби, які найчастіше купують українці.

Українські фармацевтичні виробники погодилися знизити відпускні ціни на 100 найпопулярніших українських ліків на 30% від 1 березня.

Про це у середу, 19 лютого, повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’я України, опублікувавши перелік лікарських засобів, які стануть дешевшими.

До сотні лікарських засобів, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли: 

  • 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія “Дарниця”; 
  • 17 позицій — “Фармак”; 
  • 22 позиції — Київський вітамінний завод; 
  • 5 позицій — “Кусум Фарм”; 
  • 6 позицій — “Юрія-Фарм”; 
  • 8 позицій — корпорація “Артеріум”; 
  • 2 позиції — фармацевтична фабрика “Віола”; 
  • 3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод;
  • 10 позицій — "ІнтерХім".

Зокрема, у цьому списку є ліки, які застосовуються проти кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував зниження цін на найпопулярніші ліки на 30% через рішення РНБО.

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