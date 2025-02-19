Найпопулярніші ліки стануть дешевшими від 1 березня: перелік МОЗ

Українські фармацевтичні виробники погодилися знизити відпускні ціни на 100 найпопулярніших українських ліків на 30% від 1 березня.

Про це у середу, 19 лютого, повідомили на сайті Міністерства охорони здоров’я України, опублікувавши перелік лікарських засобів, які стануть дешевшими.

До сотні лікарських засобів, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли:

20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія “Дарниця”;

17 позицій — “Фармак”;

22 позиції — Київський вітамінний завод;

5 позицій — “Кусум Фарм”;

6 позицій — “Юрія-Фарм”;

8 позицій — корпорація “Артеріум”;

2 позиції — фармацевтична фабрика “Віола”;

3 позиції — Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод;

10 позицій — "ІнтерХім".

Зокрема, у цьому списку є ліки, які застосовуються проти кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував зниження цін на найпопулярніші ліки на 30% через рішення РНБО.

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