Самые популярные лекарства станут дешевле с 1 марта: перечень Минздрава

Дешеветь должны лекарственные средства, которые чаще всего покупают украинцы.
Украинские фармацевтические производители согласились снизить отпускные цены на 100 самых популярных украинских лекарств на 30% с 1 марта.
Об этом в среду, 19 февраля, сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины, опубликовав перечень лекарственных средств, которые станут дешевле.
В сотню лекарственных средств, которые, по аналитическим данным, чаще всего покупают украинцы, вошли:
- 20 позиций, которые производит фармацевтическая компания Дарница;
- 17 позиций — "Фармак";
- 22 позиции — Киевский витаминный завод;
- 5 позиций — "Кусум Фарм";
- 6 позиций — "Юрия-Фарм";
- 8 позиций — корпорация "Артериум";
- 2 позиции — фармацевтическая фабрика "Виола";
- 3 позиции — Борщаговский химико-фармацевтический завод;
- 10 позиций — "ИнтерХим".
В частности, в этом списке есть лекарства, применяемые против кашля и простудных заболеваний, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и другие.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал снижение цен на самое популярное лекарство на 30% из-за решения СНБО.
Читайте также: