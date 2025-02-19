Самые популярные лекарства станут дешевле с 1 марта: перечень Минздрава

Дешеветь должны лекарственные средства, которые чаще всего покупают украинцы.

Украинские фармацевтические производители согласились снизить отпускные цены на 100 самых популярных украинских лекарств на 30% с 1 марта.

Об этом в среду, 19 февраля, сообщили на сайте Министерства здравоохранения Украины, опубликовав перечень лекарственных средств, которые станут дешевле.

В сотню лекарственных средств, которые, по аналитическим данным, чаще всего покупают украинцы, вошли:

20 позиций, которые производит фармацевтическая компания Дарница;

17 позиций — "Фармак";

22 позиции — Киевский витаминный завод;

5 позиций — "Кусум Фарм";

6 позиций — "Юрия-Фарм";

8 позиций — корпорация "Артериум";

2 позиции — фармацевтическая фабрика "Виола";

3 позиции — Борщаговский химико-фармацевтический завод;

10 позиций — "ИнтерХим".

В частности, в этом списке есть лекарства, применяемые против кашля и простудных заболеваний, антигистаминные, противовоспалительные и противоревматические препараты, витамины и микроэлементы, лекарства против давления, противоязвенные средства, успокаивающие глазные капли, назальные спреи и другие.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал снижение цен на самое популярное лекарство на 30% из-за решения СНБО.

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