Саміт у Лондоні щодо України: Зеленський повідомив про рішення європейських лідерів

Президент заявив про низку важливих зустрічей і рішень найближчим часом.

Саміт у Лондоні присвячений Україні й спільному європейському майбутньому, який відбувся 2 березня, засвідчив сильну підтримку України, воїнів та цивільних, а також незалежності держави.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Працюємо в Європі всі разом, щоб була надійна основа для співпраці з Америкою заради справжнього миру й гарантованої безпеки. Єдність Європи – на надзвичайно високому рівні, якого давно не було", – сказав він.

За його словами, триває обговорення з партнерами гарантій безпеки та умови справедливого миру для України.

"Готуємо низку важливих зустрічей і рішень найближчим часом", – сказав президент.

Він також подякував усім партнерам України за зусилля для наближення стабільного та гарантованого миру.

Нагадаємо, Британія надасть Україні додатковий пакет допомоги на ракети ППО. Про це стало відомо за підсумками саміт щодо України в Лондоні.

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