Британія надасть Україні додатковий пакет допомоги на ракети ППО

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про пакет у 1,6 млрд фунтів стерлінгів (близько 2 мільярдів доларів) для України на закупівлю ракет для ППО.

Про це він сказав після Лондонського саміту на підтримку України, передає The Guardian.

На додаток до оголошеного вчора кредиту у розмірі 2,2 млрд фунтів стерлінгів Стармер додав ще 1,6 млрд фунтів стерлінгів у вигляді експортного фінансування Британії.

"Це дозволить Україні "купити понад 5000 ракет ППО, які будуть вироблятися у Белфасті, створюючи робочі місця у нашому блискучому оборонному секторі", – заявив британський прем'єр.

"Ми не можемо прийняти слабку угоду, подібну до Мінська, яку Росія може легко порушити", — додав Стармер.

Раніше Кір Стармер заявив, що Європа переживає момент, який трапляється раз у покоління.

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