У московському ТРЦ знову стрілянина: є поранені

Стрілка затримали, його мотиви поки що не розголошуються. Поліція проводить розслідування обставин події.

У торговому центрі "Червоний кит" у підмосковних Митищах сталася стрілянина, внаслідок якої постраждали чотири людини.

За даними ГУ МВС по Московській області, всі поранені перебувають у стані середньої тяжкості, передають російські ЗМІ.

Інцидент почався з того, що охорона ТРЦ відмовила у вході чоловіку, після чого той розпилив газовий балон у бік співробітників і залишив будівлю. Однак невдовзі він повернувся вже озброєним травматичним пістолетом і зробив кілька пострілів.

Стрілка затримали, його мотиви поки що не розголошуються. Поліція проводить розслідування обставин події.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року, у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному місті Красногорську стався теракт – озброєні бойовики розстріляли понад сотню відвідувачів ТЦ.