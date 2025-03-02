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Дві європейські країни можуть стати посередниками між Україною та США

Дві європейські країни можуть стати посередниками між Україною та США

Конгрес США / Фото: Associated Press

Італійська прем'єрка попередила про небезпеку розколу серед країн Заходу.

Італія та Велика Британія можуть відіграти важливу роль у "зведенні мостів" між США та Україною. 

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, передає The Telegraph. 

За її словами, Велика Британія та Італія "дуже скоординовані у досягненні мети, якої ми хочемо досягти - справедливого і тривалого миру в Україні".

Вона також попередила, що розбіжності на Заході "роблять нас усіх слабшими"

"Я думаю, що дуже важливо, щоб ми уникнули ризику розколу на Заході", - підкреслила Мелоні.

Мелоні подякувала британському прем’єру за те, що він зібрав європейських лідерів на саміт у Лондоні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, під час якої сторони обговорили спільні кроки для завершення війни та досягнення справедливого і стійкого миру.

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