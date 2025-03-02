Президент України зустрівся з Джорджею Мелоні: що обговорювали

Зеленський наголосив, що лише Путін зацікавлений у продовженні війни, тоді як інші країни прагнуть стабільності.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, під час якої сторони обговорили спільні кроки для завершення війни та досягнення справедливого і стійкого миру.

Відповідний допис він оприлюднив у Telegram.

Зеленський наголосив, що лише Путін зацікавлений у продовженні війни, тоді як інші країни прагнуть стабільності. Саме тому, за його словами, важливо зберігати єдність навколо України та посилювати її позиції у співпраці з союзниками – європейськими державами та США.

"Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки", – підкреслив президент.

Зеленський також подякував Італії за незмінну підтримку та партнерство у боротьбі за мир і безпеку в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 2 березня, прибув на саміт щодо України, який відбувається у Лондоні.