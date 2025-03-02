Зеленський прибув на саміт щодо України у Лондоні

Володимир Зеленський прибув на саміт у Лондоні. Там західні лідери обговорюватимуть війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 2 березня, прибув на саміт щодо України, який відбувається у Лондоні.

Про це повідомляє Sky news.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ланкастер-хаусу, де проходитиме саміт. Там його тепло зустрів британський прем'єр Кір Стармер.

Лідери України та Британії коротко поспілкувалися за дверима, а потім зайшли всередину, щоб взяти участь у екстреному міжнародному саміті.

Відомо, що на саміт також приїхали президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Британсько-український саміт / Фото: Associated Press

Серед учасників також президент Фінляндії Александер Стубб, тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян і президент Європейської Ради Антоніо Коста.

Серед учасників є також президент Фінляндії Александр Стубб, тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян і президент Європейської Ради Антоніу Коста, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

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