Саміт щодо України в Лондоні: хто приїхав ухвалювати план дій

Сьогодні, 2 березня, у Лондоні триватиме саміт щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Sky News.

У столиці Британії прем’єр-міністр Кір Стармер вже зустрів прем'єра Канади Джастіна Трюдо, прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, президента Франції Еммануеля Макрона.

Ще очікують на присутність українського президента Володимира Зеленського, перемовини з яким напередодні провів Стармер, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца, генсека НАТО та президентки Єврокомісії.

На зустрічі планують ухвалити план дій щодо посилення обороноздатності України.

Так, Мелоні, зокрема, вже подякувала Стармеру за скликання саміту щодо України.

"Я думаю, що дуже-дуже важливо, щоб ми уникли ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть зіграти важливу роль у наведенні мостів", - сказала вона.

Прем'єрка Італії додала, що якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими".

Зі свого боку, Стармер сказав, що "з нетерпінням чекає можливості поговорити" з Мелоні "про важливі питання, які стоять перед нами".

"У нас дуже схожий менталітет, тому я з нетерпінням чекаю можливості почути вашу думку з цих питань", - додав глава британського уряду.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер активізує свої зусилля у прагненні до справедливого та тривалого миру в Україні, скликавши 2 березня 2025 року міжнародних лідерів на саміт у Лондоні.

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