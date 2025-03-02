Саммит по Украине в Лондоне: кто приехал принимать план действий

Премьер-министр Кир Стармер уже встретил ряд лидеров.
Сегодня, 2 марта, в Лондоне пройдет саммит по поводу войны в Украине.
Об этом сообщает Sky News.
В столице Британии премьер-министр Кир Стармер уже встретил премьера Канады Джастина Трюдо, премьера Италии Джорджу Мэлони, президента Франции Эммануэля Макрона.
Еще ожидают присутствия украинского президента Владимира Зеленского, переговоры с которым накануне провел Стармер, а также канцлера Германии Олафа Шольца, генсека НАТО и президентки Еврокомиссии.
На встрече планируется принять план действий по усилению обороноспособности Украины.
Так, Мелони, в частности, уже поблагодарила Стармера за созыв саммита по Украине.
"Я думаю, что очень-очень важно, чтобы мы избежали риска раскола Запада. Я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", — сказала она.
Премьер Италии добавила, если Запад разделится, это "сделает нас всех слабее".
Со своей стороны, Стармер сказал, что "с нетерпением ждет возможности поговорить" с Мэлони "о важных вопросах, стоящих перед нами".
"У нас очень похож менталитет, поэтому я с нетерпением жду возможности услышать ваше мнение по этим вопросам", — добавил глава британского правительства.
Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер активизирует свои усилия по стремлению к справедливому и длительному миру в Украине, созвав 2 марта 2025 года международных лидеров на саммит в Лондоне.
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