Госдеп США ускоряет передачу Израилю военной помощи

Администрация Трампа уже одобрила продажу оружия в Израиль почти на 12 миллиардов долларов.

Госсекретарь США Марк Рубио подписал декларацию, предусматривающую ускоренное выделение военной помощи Израилю на сумму около $4 млрд.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

"Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий власти для ускорения доставки около 4 миллиардов долларов военной помощи Израилю", – заявил Рубио.

По его словам, частичное эмбарго на поставку оружия, введенное администрацией Джо Байдена, "неправомерно удерживало определенное количество оружия и боеприпасов для Израиля". Отмена этого решения Рубио называет еще одним признаком того, что "Израиль не имеет большего союзника в Белом доме, чем президент Трамп".

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Госсекретарь напомнил, что с момента вступления в должность администрация Трампа одобрила продажу оружия в Израиль почти на 12 миллиардов долларов.

"Это важное решение совпадает с отменой президентом Трампом меморандума эпохи Байдена, который накладывал безосновательные и политизированные условия по военной помощи Израилю в то время, когда наш близкий союзник вел войну за выживание на нескольких фронтах против Ирана и посредников терроризма. Администрация Трампа будет продолжать использовать все доступные инструменты для выполнения давнего обязательства Америки по безопасности Израиля, включая средства противодействия угрозам безопасности", – подытожил Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что Пентагон отправил американских военных на границу с Мексикой.

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