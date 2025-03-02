Пентагон отправил американских военных на границу с Мексикой

Эти силы прибудут в ближайшие недели.

В США разворачивают боевую группу бригады "Страйкер" для обеспечения безопасности южной границы.

Об этом пишет Пентагон.

Согласно указаниям президента США Дональда Трампа, министр обороны Пит Хегсет приказал развернуть бригадную боевую группу "Страйкер" (SBCT) и авиационный батальон всеобщей поддержки для укрепления и расширения текущих операций по охране границы, чтобы закрыть границу и защитить территориальную целостность Соединенных Штатов.

"Эти силы прибудут в ближайшие недели, и их развертывание подчеркивает непреклонную преданность Департамента сотрудничества с Министерством внутренней безопасности для обеспечения безопасности нашей южной границы и поддержки суверенитета, территориальной целостности и безопасности Соединенных Штатов под руководством президента Трампа", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Государственный департамент США официально объявил о переименовании Мексиканского залива в соответствии с указом президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать Северную Америку, включая Соединенные Штаты, в "Мексиканскую Америку".

Мы ранее информировали, что Мексика отказала в посадке военному самолету США, что временно сорвало планы администрации Трампа депортировать мигрантов.