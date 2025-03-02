Пентагон відправив американських військових на кордон з Мексикою

У США розгортують бойову групу бригади "Страйкер" для забезпечення безпеки південного кордону.

Про це пише Пентагон.

Згідно з вказівками президента США Дональда Трампа, міністр оборони Піт Хегсет наказав розгорнути бригадну бойову групу "Страйкер" (SBCT) і авіаційний батальйон загальної підтримки для зміцнення та розширення поточних операцій з охорони кордону, щоб закрити кордон і захистити територіальну цілісність Сполучених Штатів, що є пріоритетом для президента.

"Ці сили прибудуть найближчими тижнями, і їх розгортання підкреслює непохитну відданість Департаменту співпраці з Міністерством внутрішньої безпеки для забезпечення безпеки нашого південного кордону та підтримки суверенітету, територіальної цілісності та безпеки Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Державний департамент США офіційно оголосив про перейменування Мексиканської затоки відповідно до указу президента Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запропонувала перейменувати Північну Америку, включно зі Сполученими Штатами, на “Мексиканську Америку”.

Ми раніше інформували, що Мексика відмовила у посадці військовому літаку США, що тимчасово зірвало плани адміністрації Трампа депортувати мігрантів.