Астрологічний прогноз на 2 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від фінансових операцій – навіть до магазину сьогодні краще не ходити.

Символ дня: сніговий барс.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливе каміння дня: рубін, авантюрин, карнеол.

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороби, які розпочалися цього дня, часто пов'язані з психосоматикою, тому потрібно розпочати лікування з ментальних проблем.

Харчування дня: в їжі необхідна помірність, важливо також відмовитися від м'яса та грибів.

Стрижка дня: для стрижки день не підходить.

Дачні роботи дня: можна готувати ґрунт для садіння рослин.

Магія і містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги, використовуючи для цього цілющі трави.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко.

Табу дня: небезпечно відповідати агресією на чужу агресію.

Цитата дня: "Друзі, навколо самі вороги!" (Коко Шанель).

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