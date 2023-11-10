Що додати до води для миття підлоги, щоб шкарпетки залишалися чистими: простий лайфгак

Бруд та пилюка на підлозі — вічні проблеми будь-якої оселі. Інколи, здається, тільки закінчиш прибирання, а пил з'явився знову і доводиться починати все заново. Виявляється, існує один простий спосіб, який допоможе значно спростити прибирання.

Нагадаємо, що раніше ми писали про легендарний спосіб "дві склянки", який допомагає прибрати наліт на сковороді за декілька хвилин.

Просто додайте до води один інгредієнт, коли ви миєте підлогу. Це — звичайний бальзам для прання, який пом'якшує тканину.

Як він працює? Більшість бальзамів для прання містять компоненти, які запобігають появі електростатичної взаємодії. Вони значно знижують електростатичність підлоги, тому пилюка просто менше притягується до її поверхні.

Як застосовувати бальзам для прання під час прибирання оселі? Все дуже просто: до відра з водою додайте кілька крапель улюбленого бальзама, який ви використовуєте для прання білизни. Ретельно розмішайте і після цього приступайте до миття підлоги.

Додатково будинок наповниться приємним ароматом, який залишатиметься ще довго після закінчення прибирання.

Важливо пам'ятати! Цей метод підходить лише для твердої підлоги, зокрема ламінату, плитки чи паркету, а ось коврове покриття такою водою мити не можна.

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