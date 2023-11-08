Легендарний спосіб "дві склянки": наліт на сковороді відмиється за мить

Проблема гарі на сковорідках турбує всіх. Адже вона швидко з'являється на поверхні після приготування їжі на великому вогні.

Звичайний мийний засіб не завжди може справитися з проблемою, особливо, коли шар гарі на поверхні сковорідки дуже товстий і з'явився багато років тому. Однак існує один народний метод, який часто називають "дві склянки". З його допомогою ви зможете на раз-два позбутися від гарі та жиру, отримавши ідеально чистий посуд.

Що потрібно робити? Якщо ви готували на сковорідці їжу, перед миттям потрібно дати їй охолонути. Якщо налити воду в гарячий посуд, це може призвести до його пошкодження та деформації.

Коли сковорода вже охолонула, налийте всередину одну склянку звичайної води з-під крану. Вона повинна бути прохолодною або кімнатної температури, але не гарячою.

Тепер налийте до води одну склянку білого столового оцту. Ця рідина буде діяти як м'який мийний засіб та розчинятиме жир.

Після цього посудину потрібно поставити на плиту, включити середній вогонь і нагріти рідину до кипіння. Потім зменшити вогонь до мінімального і залишити так на 5-10 хвилин.

Обережно злийте воду, промийте сковорідку чистою теплою водою, можна використовувати м'яку щітку або губку, якщо гарі дуже багато. Якщо бруд все ще залишився на поверхні, можна повторити процедуру, але тепер додати ще трохи соди.

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