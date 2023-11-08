Легендарный способ "два стакана": налет на сковороде отмоется через мгновение

Проблема гари на сковородках беспокоит всех. Она ведь быстро появляется на поверхности после приготовления пищи на большом огне.

Обычное моющее средство не всегда может справиться с проблемой, особенно когда слой гари на поверхности сковородки очень толстый и появился много лет назад. Однако существует один народный метод, который часто называют "два стакана". С его помощью вы сможете на раз-два избавиться от гари и жира, получив идеально чистую посуду.

Что делать? Если вы готовили на сковороде еду, перед мытьем нужно дать ей остыть. Если налить воду в горячую посуду, это может привести к его повреждению и деформации.

Когда сковорода уже охладилась, налейте внутрь один стакан обычной воды из-под крана. Она должна быть холодной или комнатной температуры, но не горячей.

Теперь налейте в воду один стакан белого столового уксуса. Эта жидкость будет действовать как мягкое моющее средство и будет растворять жир.

После этого сосуд нужно поставить на плиту, включить средний огонь и нагреть до кипения жидкость. Затем убавить огонь до минимального и оставить так на 5-10 минут.

Осторожно слейте воду, промойте чистую сковороду теплой водой, можно использовать мягкую щетку или губку, если гари очень много. Если грязь все еще осталась на поверхности, можно повторить процедуру, но теперь добавить еще немного соды.

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